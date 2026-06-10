МИД Индии вызвал представителя США из-за удара по танкеру у берегов Омана

МИД Индии вызвал временного поверенного в делах США Джейсона Микса из-за ударов американских военных по танкеру Settebello в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что власти Индии осудили атаку, поскольку члены экипажа Settebello являются гражданами страны. Трое из них числятся пропавшими без вести после атаки.

«Мы осуждаем нападение на торговое судно Settebello у берегов Омана. <...> Нападения на торговые суда и гражданскую инфраструктуру должны прекратиться, а свободное судоходство, в соответствии с международным правом, должно быть восстановлено в кратчайшие сроки», — сообщили в МИД Индии.

Генсек ИМО осудил нападение на танкер у берегов Омана

Напомним, что атака произошла 10 июня. Как объяснили в Центральном командовании США, танкер шел под флагом Палау и «неоднократно нарушал указания американских военных».