Депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию с требованием к властям и жителям украинской Винницы переименовать улицу, названную в честь Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал Świętokrzyska.

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Инициаторами документа выступили члены консервативной партии «Право и справедливость». В своём заявлении они призвали власти и жителей Винницы изменить имя того, в чью честь названа улица, ради сохранения и дальнейшего развития давних отношений между городами и странами. В тексте резолюции уточняется, что речь идёт об улице, которая была переименована в честь Бандеры в 2022 году.

Польские депутаты подчеркнули, что в Польше Степан Бандера и наследие Организации украинских националистов* (ОУН* - террористическая организация, запрещенная в РФ) и Украинской повстанческой армии* (УПА* - террористическая организация, запрещенная в РФ) однозначно ассоциируются с массовыми зверствами против беззащитного мирного населения.

Напомним, что в конце мая Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* (террористическая организация, запрещенная в РФ) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Кроме того, он присвоил наименование «имени героев УПА* (террористическая организация, запрещенная в РФ)» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций Вооружённых сил Украины. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* (террористическая организация, запрещенная в РФ) также могут быть перезахоронены.

Ранее сообщалось, что премьер Италии устроила скандал из-за разногласий по поводу помощи Киеву.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ