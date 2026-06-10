Армения ограничила свободу граждан, прибывших для участия в выборах

Депутат Национального собрания Армении от крупнейшей оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян обвинил военную полицию страны в нарушении законодательства. По его словам, правоохранители запрещают выезд за границу гражданам, которые приехали в республику для участия в очередных парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

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Как пояснил парламентарий в беседе с ТАСС, в последнее время много говорилось о 25-дневных учебных военных сборах и о том, что власти используют их в качестве инструмента наказания, применяя недопустимые и незаконные методы.

Манукян подчеркнул, что выяснилось следующее: многочисленным соотечественникам, вернувшимся на родину и готовым уехать обратно, например в Россию, запрещён выезд из Армении. Депутат напомнил, что обычно такие ограничения налагаются на граждан, совершивших преступление, находящихся под уголовным преследованием или имеющих иные законные основания для запрета на выезд.

По утверждению Манукяна, в данном случае запрет введён по требованию военной полиции в связи с теми самыми 25-дневными сборами.

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Однако законодательство, как отметил депутат, предусматривает иной порядок: гражданина должны уведомить о сборах по электронной почте, при её отсутствии — лично, а если личное уведомление невозможно или человек отказывается получать повестку, то информация публикуется на официальном государственном сайте объявлений. На девятый день после публикации гражданин считается уведомлённым.

Манукян добавил, что для возбуждения уголовного дела требуется примерно 15–20 дней. Исходя из этого, он сделал вывод, что прямой запрет на выезд гражданам, прибывшим всего несколько дней назад, свидетельствует о том, что власти перешли от угроз к реальным действиям и преследуют всех, кто вызывает подозрения. Депутат также отметил, что на сборы призывают даже тех граждан, которых по закону не имеют права призывать.

Ранее оппозиционные деятели Армении уже заявляли, что мужчинам призывного возраста при пересечении границы на контрольно-пропускных пунктах вручают повестки на 25-дневные военные сборы. По их информации, в первую очередь это касается граждан, прибывающих из России. В Министерстве обороны Армении подтвердили факт вручения повесток, однако настаивают на том, что все действия осуществляются в полном соответствии с законодательством страны.