Прибалтийские страны озабочены своей идентичностью, ищут опору для идеологии. В связи с этим, республики отдают дань уважения тем, кого весь мир по праву считает преступниками, пишет обозреватель Анре Мильке в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.

Журналист рассказал, что его друг побывал в Эстонии, недалеко от Нарвы. После возвращения из поездки прислал фотографию информационного стенда, посвященного боям лета 1944 года.

«Там показаны позиции войск, которые защищали этот район и наполовину состояли из эстонских добровольцев. Мой друг остался в недоумении. Солдаты, память о которых здесь чтят, принадлежали к войскам СС», — подчеркнул Мильке.

Обозреватель заметил, что эстонцы в 40-е годы не желали, чтобы русские снова взяли республику под контроль. В связи с этим, добавил он, им не приходилось придирчиво выбирать союзников.

По его словам, аналогичные тенденции в плане выбора «икон антироссийской идеологии» наблюдаются и на Украине — власти ведут работы по перезахоронению руководителей ОУН* (запрещена в России) и других националистических организаций, присваивают подразделениям спорные названия.

Мильке признал, что у берлинцев публикации о событиях в прибалтийских республиках и на Украине вызывают удивление. Он добавил, что не может себе представить обстоятельства, при который расположенный в Хальбе в земле Бранденбург популярный парк Tropical Islands будет назван в честь главреда газеты «Штурмовик» Юлиуса Штрейхера.

Автор статьи заметил, что действия Киева вызвали негодование у Варшавы, но Берлин промолчал, не прокомментировал их. Это обусловлено тем, разъяснил он, что «тот, кто говорит, заряжает ружье противнику».

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Мильке резюмировал, что и Германии не приходится выбирать партнеров по ценностям, она действует по принципу «враг моего врага — мой друг».

*Запрещенная в России экстремистская организация.