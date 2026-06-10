В ООН высказались о переговорах по Украине
Организация Объединённых Наций не принимает прямого участия в подготовке и проведении переговоров между Россией и Украиной. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.
По словам Хака, организация не организует никаких переговорных процессов между конфликтующими сторонами.
«Мы не организовываем никаких переговоров», — подчеркнул он.
При этом представитель ООН отметил, что организация в целом поддерживает любые попытки наладить диалог между Москвой и Киевом.
«Очевидно, что мы поощряем все усилия, направленные на переговоры Российской Федерации и Украины», — добавил Хак.
Однако, как он уточнил, на данном этапе ООН не играет в этом процессе никакой прямой роли.
Таким образом, ООН остаётся в стороне от организации прямых контактов между сторонами конфликта, ограничиваясь моральной поддержкой любых мирных инициатив, исходящих от других участников международной арены.