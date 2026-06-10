В ООН высказались о переговорах по Украине

Организация Объединённых Наций не принимает прямого участия в подготовке и проведении переговоров между Россией и Украиной. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС.

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По словам Хака, организация не организует никаких переговорных процессов между конфликтующими сторонами.

«Мы не организовываем никаких переговоров», — подчеркнул он.

При этом представитель ООН отметил, что организация в целом поддерживает любые попытки наладить диалог между Москвой и Киевом.

«Очевидно, что мы поощряем все усилия, направленные на переговоры Российской Федерации и Украины», — добавил Хак.

Однако, как он уточнил, на данном этапе ООН не играет в этом процессе никакой прямой роли.

Таким образом, ООН остаётся в стороне от организации прямых контактов между сторонами конфликта, ограничиваясь моральной поддержкой любых мирных инициатив, исходящих от других участников международной арены.