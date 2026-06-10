Страны Персидского залива призвали СБ ООН привлечь Иран к ответственности за атаки

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призвал Совет Безопасности (СБ) ООН вмешаться в ситуацию в регионе и привлечь Иран к ответственности за удары по арабским странам. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета министров объединения в Манаме.

"Совет призывает Совет Безопасности и международное сообщество взять на себя ответственность за осуждение этой агрессии и привлечение к ответственности ее виновников, чтобы обеспечить уважение суверенитета государств и поддержание регионального и международного мира и безопасности", - отмечается в тексте.

Главы внешнеполитических ведомств возложили на Тегеран полную ответственность за враждебные действия и их "серьезные последствия для безопасности региона, международного судоходства и поставок энергоносителей". ССАГПЗ потребовал немедленно прекратить любые атаки на государства блока, их интересы и граждан.

В ночь на среду Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана в ответ на уничтожение американского военного вертолета. В свою очередь Тегеран атаковал военные базы США в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Позднее президент США Дональд Трамп пригрозил отдать приказ о новых ударах по объектам иранской инфраструктуры, включая мосты и электростанции.