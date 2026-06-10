Статья во влиятельной французской газете Le Figaro о военном параде ко дню взятия Бастилии вызвала бурную реакцию у подписчиков. Читатели раскритиковали главу Франции Эммануэля Макрона за решение допустить на мероприятие украинских летчиков.

Автор статьи отметил, что в шествии примут участие около 8500 человек, в том числе, военные контингенты стран-участниц так называемой «коалиции желающих».

По его данным, парад откроет знаменитый французский пилотажный отряд «Патруль де Франс» в сопровождении двух истребителей Mirage 2000 со смешанными франко-украинскими экипажами.

Обозреватель напомнил, что срок Макрона на посту президента подходит к концу. Он добавил, что парад будет последним для главы государства.

«И снова Украина в центре внимания. И снова столько бесполезных расходов, чтобы выставить напоказ былое великолепие Франции, которая сегодня в огромном долгу, разорена, с бесполезной армией и в плачевном состоянии», — отметили комментаторы.

Макрона раскритиковали за заявление после встречи с Зеленским

Читатели подчеркнули, что участие боевиков ВСУ в традиционном военном параде свидетельствует о деградации мероприятия.

«Очередные нежности с Владимиром Зеленским, который уедет с чеком, в то время как у французов уже к 15-му числу не будет денег», — пожаловались подписчики.

Пользователи также задали риторический вопрос о том, праздник какой страны отныне будет отмечаться 14 июля, Франции или Украины, и выразили надежду, что следующий президент отменит парады как таковые.