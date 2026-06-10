Макрон анонсировал визит Зеленского на саммит «Большой семерки»

Украинский президент Владимир Зеленский 16 июня примет участие в саммите «Большой семерки» (G7) и обсудит ситуацию с конфликтом на Украине.

Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, чьи слова приводит «Укринформ».

«Во вторник утром у нас будет дискуссия по Украине с президентом Зеленским. И это очень важно для нас, потому что нужно возобновить сближение позиций в G7 в поддержку Украины по разным аспектам, очевидно, этой войны. То есть, нужны поддержка, переговоры и обязательства», — заявил Макрон.

При этом он заметил, что саммит начнется с отдельной встречи лидеров стран G7. Там главы государств охватят «большие темы международных кризисов». На следующий день «утром у нас будет дискуссия по Украине с президентом Зеленским», рассказал Макрон.

Макрон рассказал, кто примет участие в саммите G7

До этого Politico писало, что участие Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» во Франции порождает неопределенность из-за его отношений с американским президентом Дональдом Трампом. По словам европейского дипломата, поговорившего с изданием, с администрацией Трампа всегда есть доля риска, так как там «ни не боятся конфликтов».