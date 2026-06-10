Вучич высказался об уходе с поста президента Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики.

"Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много", - заявил Вучич в эфире радио Белград.

По словам главы государства, он может подать в отставку со своего поста "даже раньше", чем через три-четыре месяца. Вучич также подчеркнул, что он "каждый день" думает о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства страны.

Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году.

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21 мая Вучич объявил, что парламентские выборы пройдут осенью, в период с конца сентября до середины ноября. Спикер Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Ана Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на будущих парламентских выборах.