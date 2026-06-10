На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы «Киев - город герой» была демонтирована советская наградная звезда, сообщили украинские СМИ.

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Киевские власти демонтировали советскую звезду со стелы «Киев – город-герой» на въезде в украинскую столицу, сообщил в среду украинский телеканал «Общественное», передает РИА «Новости».

«На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы «Киев – город герой» была демонтирована советская наградная звезда», – говорится в сообщении вещателя.

Отмечается, что этот символ пополнит экспозицию государственного музея авиации имени Антонова.

Соответствующее решение депутаты городского совета приняли еще 18 декабря 2025 года. На том же заседании парламентарии постановили снести памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также убрать мемориальную доску Петру Чайковскому.

Кампания по уничтожению монументов советской эпохи и переименованию улиц стартовала на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Впоследствии местные власти перешли к активной борьбе со всем, что имеет отношение к России.

В начале июня рабочие демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске в Киеве.

Месяцем ранее Киевская областная администрация переименовала десятки улиц с советскими названиями в Чернобыле и Припяти.

Осенью 2024 года сторонники декоммунизации сняли барельефы ордена Ленина и медали «Золотая звезда» со стелы в Одессе.