Трамп оценил вероятность войны между Израилем и Турцией

Президент США Дональд Трамп не видит никакой угрозы возникновения военного конфликта между Израилем и Турцией. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о возможном обострении отношений между двумя странами. Об этом передает ТАСС.

«Я вообще ничего не слышал об этом», — сказал Трамп, комментируя предположительную напряжённость между Анкарой и Иерусалимом.

Затем он пояснил, как бы поступил в случае получения такой информации:

«А если бы слышал, я бы позвонил ему и, думаю, удостоверился, что все в порядке», — имея в виду президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Трамп также подчеркнул, что при его президентстве конфликт между двумя странами невозможен.

Напомним, накануне Эрдоган выступил с резкими заявлениями в адрес Израиля. По словам турецкого лидера,

«Израиль представляет угрозу для региона», а его «агрессивная позиция угрожает всему человечеству».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не оставил эти высказывания без ответа. Он подчеркнул, что Эрдоган — последний, кто может читать мораль Израилю, дав понять, что Анкара не имеет морального права поучать еврейское государство. Однако Трамп, судя по его заявлению, не считает эту риторику предвестником реального военного столкновения и рассчитывает на взаимное уважение лидеров двух стран.