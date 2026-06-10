В НАТО сделали резонансное заявление по поводу безопасности ЕС

Европейские страны должны больше уделять внимания собственным возможностям в сфере безопасности, США не будут столь активны в этом, как ранее.

Такое мнение выразил в интервью Радио и телевидению Сербии главком Объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

"Что касается европейской безопасности, то Соединенные Штаты не будут принимать в этом столь активное участие. Европа должна делать больше", - подчеркнул он.

Лавров: ЕС уже мало чем отличается от НАТО

Американский лидер Дональд Трамп в последнее время подвергал резкой критике союзников в Европе за отказ присоединиться к войне с Ираном. Все страны ЕС отказались участвовать в боевых действиях на стороне США против исламской республики. В ответ президент Соединенных Штатов назвал европейских союзников трусами и пообещал "запомнить это". Он также подверг критике НАТО, назвав альянс "бумажным тигром".