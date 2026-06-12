Партия Царукяна заявила о намерении провести митинг у здания ЦИК Армении

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна планирует провести у здания Центризбиркома митинг протеста против нарушений, допущенных, по ее мнению, в ходе прошедших парламентских выборов. Об этом заявила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян.

"Сегодня в 13:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) мы призываем всех наших обеспокоенных граждан - сторонников партии "Процветающая Армения" - собраться у ЦИК, чтобы возвысить свой справедливый голос протеста против имеющих место несправедливости и вседозволенности. У наших граждан отнимают право на свободное волеизъявление, и это воровство голосов не должно оставаться безответным", - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).