В Верховной раде требуют уволить главу Госслужбы финмониторинга Пронина

Группа депутатов Верховной рады обратилась к премьер-министру Украины Юлии Свириденко с требованием уволить главу Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина. Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Оно ссылается на депутатское обращение, которое есть в его распоряжении. Из него следует, что Пронину вменяют причастность к выводу крупной денежной суммы за границу. В частности, ранее Государственная налоговая служба отчиталась о раскрытии групп подставных компаний, через которые выводили валюту из страны в обход ограничений. Тогда было выявлено более 2,3 тыс. компаний, которые провели внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд гривен ($4,47 млрд) и после этого фактически исчезли.

"Очень странным выглядит тот факт, что Государственная служба финансового мониторинга Украины не заметила подозрительных финансовых операций по выводу средств за границу на сотни миллиардов гривен", - говорится в тексте обращения.

Кроме этого, Пронину припомнили и следственные действия в отношении него со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по факту возможных преступлений при строительстве фортификаций в период его работы в должности главы Полтавской областной администрации в 2023-2024 годы. Тогда было похищено 200 млн гривен ($4,4 млн).