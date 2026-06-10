В Пентагоне сделали пафосное заявление о будущем Кубы

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что будущее Кубы в руках американского лидера Дональда Трампа и руководства острова.

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«Будущее Кубы находится в руках президента США, - сказал он американским военным в ходе посещения на острове военно-морской базы Гуантанамо. - И руководства Кубы».

При этом американское военное ведомство, по его словам, остается готовым к «любым непредвиденным обстоятельствам».

В конце мая глава южного командования американского ведомства Фрэнсис Донован уже посещал Гуантанамо и встречался с военным руководством Кубы. Тогда, как отмечалось, состоялся краткий обмен мнениями по вопросам операционной безопасности.

В последние месяцы Вашингтон усилил политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, который позволяет вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на остров. Глава Белого дома также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой национальной безопасности США со стороны Кубы. Меры усугубили дефицит топлива на острове, сказались на выработке электроэнергии, производстве продуктов, здравоохранении, образовании и других ключевых сферах жизнеобеспечения.