Президента США Дональда Трампа спросили, что он хотел бы получить на день рождения. Видеофрагмент с его ответом показал журналист Аарон Рупар в соцсети X.

Как заявил Трамп, на свой грядущий юбилей он хотел бы получить «мир во всем мире». При этом от также уточнил, что это касается и ситуации на Ближнем Востоке.

«Мир во всем мире. Ближний Восток, да, мир во всем мире!», — заявил он.

Трамп принял решение по Ирану

Напомним, что Трамп родился 14 июня 1946 года. В этом году ему исполнится 80 лет.

Ранее Трамп заявил, что США планируют нанести новый массированный удар по Ирану.