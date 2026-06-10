Трамп сообщил о попытках Пакистана достичь соглашения между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе краткого общения с журналистами в среду, 10 июня, раскрыл некоторые детали закулисной дипломатии, направленной на урегулирование кризиса между Вашингтоном и Тегераном.

По словам американского лидера, Пакистан продолжает активно работать над тем, чтобы добиться прогресса в переговорах и в конечном итоге привести к подписанию соглашения между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран.

«Они (пакистанцы) работают, и они по-прежнему еще пытаются добиться от них (иранцев) правильных действий», — заявил Трамп, не вдаваясь в подробности того, какие именно «правильные действия» должны предпринять иранские власти.

Это заявление прозвучало на фоне затяжного военно-политического кризиса в регионе Персидского залива, который начался 28 февраля текущего года. В тот день США и Израиль нанесли серию массированных ударов по объектам на территории Ирана. По данным, которые приводились в открытых источниках, жертвами этих атак стали более трех тысяч человек, что вызвало резкую эскалацию и поставило регион на грань полномасштабной войны. Восьмого апреля, после нескольких недель ожесточенных боев и обмена ракетными ударами, Вашингтон и Тегеран при посредничестве ряда стран (включая, возможно, Пакистан) объявили о временном прекращении огня сроком на две недели.

Это перемирие позволило эвакуировать часть мирного населения и доставить гуманитарную помощь, однако коренные причины конфликта так и не были устранены.

После истечения двухнедельного срока о возобновлении полномасштабных боевых действий официально не сообщалось, однако это не означало наступления мира. Соединенные Штаты, не возобновляя массированных бомбардировок, перешли к тактике экономического удушения, начав морскую блокаду иранских портов. Это серьезно ударило по иранской экономике, которая сильно зависит от экспорта нефти и импорта товаров первой необходимости. В этих условиях посредничество Пакистана приобретает особую важность. Исламабад, имеющий давние и сложные отношения как с Вашингтоном, так и с Тегераном (Пакистан граничит с Ираном), пытается использовать свой авторитет, чтобы склонить стороны к более долгосрочному соглашению.

Пока неизвестно, какие именно условия предлагаются иранцам. Судя по намеку Трампа на «правильные действия», речь может идти об уступках по ядерной программе, отказе от поддержки прокси-сил в регионе (в Ливане, Сирии, Йемене) или изменении военной доктрины. Однако Тегеран, несмотря на экономическое давление, традиционно занимает жесткую позицию, требуя сначала снятия всех санкций и компенсации за нанесенный ущерб. Дипломатическая работа продолжается за закрытыми дверями, и только время покажет, смогут ли пакистанские посредники добиться успеха там, где другие терпели неудачу.