В европейской стране назвали миграцию угрозой нацбезопасности

Независимый эксперт по антитеррористическому законодательству Великобритании Джонатан Холл выступил с резонансным заявлением, призвав британские власти кардинально пересмотреть подход к миграционной политике. Поводом для этого стали недавние массовые беспорядки в Белфасте (столица Северной Ирландии), направленные против иностранцев, которые, по мнению эксперта, обнажили глубинную проблему: миграция должна восприниматься не только как экономический или социальный феномен, но и как прямая угроза национальной безопасности. Своими соображениями Холл поделился в интервью газете The Daily Telegraph.

© Московский Комсомолец

Эксперт, в чьи обязанности входит анализ действующего антитеррористического законодательства и вынесение рекомендаций парламенту, заявил, что власти страны упорно игнорируют этот аспект проблемы.

«Если выходцы из определенных стран с большей вероятностью совершают особо тяжкие или отдельные виды преступлений, либо оказываются вовлечены в деятельность, представляющую угрозу государству, то не пора ли нам начать рассматривать миграцию не только с точки зрения экономики и жилищного вопроса, но и с точки зрения национальной безопасности?» — спросил Холл.

Он особо подчеркнул, что эта тема уже поднята администрацией Белого дома в США, но в Великобритании на его призывы отвечают лишь гробовым молчанием.

Холл подкрепил свои слова статистикой министерства юстиции Соединенного Королевства, которая демонстрирует следующую динамику. На сегодняшний день доля иностранцев в населении страны составляет одиннадцать процентов. На приезжих приходится диспропорционально большая доля тяжких преступлений: 15,9 процента приговоров за наркотики, 15,4 процента — за преступления сексуального характера и 14,4 процента — за поджоги и умышленное причинение вреда имуществу. Более того, темпы роста преступности среди мигрантов значительно превышают аналогичные показатели среди коренных британцев. С 2021 по 2024 год число приговоров иностранным гражданам за поджоги выросло на 105 процентов (среди британцев — на 19), за кражи — на 77 (56), за сексуальные преступления — на 62 (39), за грабежи — на 19 (4). Примечательно, что по некоторым статьям (наркотики, владение оружием) количество осужденных британцев даже снизилось, в то время как среди мигрантов продолжало расти.

Непосредственным катализатором беспорядков в Белфасте, которые переросли в антимигрантские погромы, стало жестокое нападение, совершенное 8 июня. Выходец из Судана Хади Алодид напал с ножом на местного жителя Стивена Огилви. В результате нападения пострадавший лишился глаза и в настоящее время находится в коме.

Как выяснили журналисты, суданец прибыл в Великобританию сложным путем: сначала он перебрался в Париж, затем в Дублин (Ирландия), откуда на автобусе пересек открытую границу с Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Это произошло в феврале 2023 года. Уже в сентябре того же года Алодид получил британский пятилетний вид на жительство. Нападавший задержан, ему предъявлены обвинения. Эксперт Холл настаивает: пока миграция будет восприниматься лишь как гуманитарный вопрос, случаи, подобные белфастскому, будут повторяться, а национальная безопасность — оставаться под угрозой.