НАБУ и САП провели обыски в Госслужбе финмониторинга

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в Госслужбе финансового мониторинга в связи с делом о строительстве фортификаций в Полтавской области. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в госслужбе.

В конце мая 2025 года журналисты Bihus.Info опубликовали итоги расследования, свидетельствующие о том, что окружение Владимира Зеленского задействовано в крупных коррупционных схемах при возведении фортификационных сооружений в прифронтовых регионах. В конце ноября 2025 года стало известно, что НАБУ возбудило более 10 уголовных дел по фактам нарушений при строительстве таких сооружений в разных регионах страны.