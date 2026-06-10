На Украине три религиозных организации объявили связанными с РПЦ

Три религиозных организации, входящие в структуру канонической Украинской православной церкви (УПЦ), объявили аффилированными с Русской православной церковью (РПЦ), следует из сообщения Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) в Telegram-канале.

Ранее Госслужба по этнополитике признала УПЦ аффилированной с РПЦ. Как сообщает ведомство, ГЭСС утвердила обновленный список религиозных организаций на Украине, "аффилированных с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины".

"В перечень включены следующие религиозные организации: Киевская митрополия Украинской православной церкви <...> Корецкий Свято-Троицкий женский ставропигиальный монастырь Московского патриархата <...> Монастырь "Свято-Покровская Голосеевская пустынь" Киевской митрополии Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу инициированный Владимиром Зеленским закон. Власти страны открыто заявляют, что его цель - полный запрет канонической церкви в стране. Закон предусматривает процедуру, согласно которой ГЭСС должна провести экспертизу на наличие "признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на Украине" (Русской православной церковью). После заключения экспертизы религиозной организации дается срок "на устранение нарушений", по истечении которого ГЭСС может обратиться в суд с иском о запрете этой организации.

В конце мая 2025 года началась проверка возможной связи УПЦ с Русской православной церковью (РПЦ), по итогам которой Госслужба по этнополитике признала УПЦ аффилированной с РПЦ, что дало ведомству возможность обратиться в суд с иском о запрете на Украине канонической церкви и передаче ее имущества, средств и активов государству. УПЦ подала встречный иск, в котором просит признать приказ о признании ее аффилированной с РПЦ противоправным и отменить его.

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.