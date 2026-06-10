Трамп рассказал о почти готовой сделке с Ираном

Мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном уже подготовлено, и иранской стороне осталось лишь его подписать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Все, что им нужно сделать, — это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», — сказал американский лидер.

При этом он подчеркнул, что работа над сделкой идет уже несколько месяцев, однако Иран, по его словам, «тянет и тянет» с процессом.

Также, по словам Трампа, в переговорный процесс вовлечен Пакистан в качестве посредника, который, как утверждается, продолжает содействовать сближению позиций сторон и пытается добиться от Тегерана более конструктивной линии.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что переговоры США с Ираном продолжаются, несмотря на угрозы Трампа усилить атаки. «Переговоры все еще продолжаются», — приводит телеканал слова высокопоставленного сотрудника Белого дома.