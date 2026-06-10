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Трамп: США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти

ТАСС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти.

Трамп: США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти
© ТАСС
"Знаете ли вы, что мы забирали миллионы баррелей нефти? Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара - мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме. "Опять-таки: мы забираем миллионы [баррелей нефти]. Я об этом впервые сейчас объявляю. Мы забирали миллионы баррелей нефти. Каждую ночь", - отметил президент США. "Я теперь вам об этом говорю, поскольку они сообразили, что происходит", - добавил Трамп.

Деталей он не привел.