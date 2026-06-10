Трамп: США тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти.
"Знаете ли вы, что мы забирали миллионы баррелей нефти? Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара - мы его разбомбили к чертовой матери. Поэтому нефть и стоит $85 за баррель", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме. "Опять-таки: мы забираем миллионы [баррелей нефти]. Я об этом впервые сейчас объявляю. Мы забирали миллионы баррелей нефти. Каждую ночь", - отметил президент США. "Я теперь вам об этом говорю, поскольку они сообразили, что происходит", - добавил Трамп.
Деталей он не привел.