Самолет с Зеленским на борту вернулся в Польшу

Самолёт с Зеленским на борту вернулся в Польшу
По информации портала «Страна.ua», самолет Владимира Зеленского вернулся в Польшу. Это событие произошло после того, как глава государства совершал зарубежные визиты, избегая польского воздушного коридора.
В ночь с 8 на 9 июня авиасудно перелетело из Кишинева в Краков. Ранее оно прибыло в столицу Молдовы из Таллина, где Зеленский участвовал в саммите Украина — NB8.
Ранее сообщалось, что маршрут через Кишинев был выбран вместо Жешува в связи с похолоданием отношений между Киевом и Варшавой.