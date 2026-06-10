Стала известна реакция ЮНЕСКО на атаку ВСУ на музей-панораму в Севастополе

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО осудило атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя». Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе ЮНЕСКО, учреждение обеспокоено фактом удара. Там также осудили нападения на культурные объекты. Кроме того, в ЮНЕСКО добавили, что сегодня ООН не имеет доступа к музею-панораме, поэтому учреждение не может оценить нанесенный урон.

«ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия, образовательные учреждения, студентов, педагогический персонал и работников СМИ, которые находятся под защитой международного права», — заявили в пресс-службе.

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