В четырех областях Украины пропал свет

По состоянию на утро 10 июня 2026 года, объекты, потребляющие электроэнергию, остаются без света в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании "Укрэнерго".

Представители компании пояснили, что причиной отключений стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее, в начале текущего года, Денис Шмыгаль, занимающий пост министра энергетики и являющийся первым вице-премьером Украины, заявлял о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе страны. При этом Сергей Коваленко, возглавляющий украинскую энергосбытовую компанию Yasno, входящую в структуру энергохолдинга ДТЭК, допускал возможность отключений электроэнергии на Украине продолжительностью более 16 часов ежедневно.