Читатели Le Figaro подвергли жесткой критике слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах запретить въезд в Евросоюз тем, кто служил в Вооруженных силах России с начала проведения СВО.

«Кем она себя возомнила?» - поинтересовался один из комментаторов. «Требую "Фрексита" (выхода Франции из состава Евросоюза - Ред.), - написал другой. - Иначе в Европе начнется война».

Третий больше не может «терпеть глупость и макиавеллизм этой женщины».

«Потрясающая идея! Браво! - иронично написал еще один из комментаторов. - Отчетливо видно: гениальность и прагматизм скрываются у нее под локонами».

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Другие читатели отметили, что фон дер Ляйен нанесла серьезный ущерб европейской промышленности, лишив доступа к дешевой российской энергии. Теперь она хочет, чтобы туризм в Европе тоже «пострадал от антироссийских санкций».