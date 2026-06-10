Страна ЕС отказалась поставлять оружие Киеву

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В МИД Венгрии сделали заявление по поставкам оружия Украине

Андрей Дуванов

Глава МИД Венгрии Анита Орбан сделала заявление по вопросу поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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© Global Look Press

Во время пресс-конференции со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем она заявила, что Венгрия не поставляла оружие ВСУ и не собирается начинать. Ранее с таким же заявлением выступил и премьер-министр страны Петер Мадьяр.

«Что касается поставок оружия, наша позиция абсолютно ясна, то, что мы говорили во время предвыборной кампании, и она остается неизменной с тех пор: мы не поддерживаем поставки оружия на Украину. Венгрия не будет поставлять оружие», — заявила Орбан.

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Ранее Венгрия сняла вето на выделение Украине помощи в размере 6,6 миллиардов евро.