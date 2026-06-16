Что известно о смертельной ядерной катастрофе США

Самыми известными ядерными авариями с летальным исходом считаются Чернобыль или Фукусима. Однако смертельная катастрофа в середине прошлого столетия случилась и в Америке. «Рамблер» расскажет, что произошло на реакторе SL-1 и почему эта авария считается одной из самых загадочных в истории атомной энергетики.

© Wikipedia Commons

Что такое SL-1?

SL-1 (Stationary Low-Power Reactor Number One) был экспериментальным ядерным реактором армии США. Его разрабатывали в рамках программы создания компактных атомных электростанций для удаленных военных объектов, прежде всего радиолокационных станций в Арктике и других труднодоступных районах.

Реактор находился на территории Национальной испытательной реакторной станции в штате Айдахо и начал работу в 1958 году. Его мощность была сравнительно небольшой: установка должна была обеспечивать электроэнергией и теплом удаленные базы без необходимости постоянной доставки топлива.

Что известно об аварии?

23 декабря 1960 года реактор был остановлен на рождественские праздники. После почти двухнедельного перерыва персонал приступил к процедуре повторного запуска.

Вечером 3 января 1961 года трое специалистов — Джон Бирнс, Ричард Маккинли и Ричард Легг — выполняли стандартные операции по подключению управляющих стержней к приводным механизмам. И внезапно, буквально за доли секунды, мощность реактора резко возросла. Комиссия по атомной энергии США (USAEC) в отчете об аварии заявила, что кратковременный скачок мощности мог достигать примерно 20 тысяч мегаватт, хотя штатная мощность установки составляла всего несколько мегаватт.

Самая страшная авиакатастрофа в США: что случилось над Гранд-Каньоном

Как произошел взрыв?

В центре реактора находился управляющий стержень, который регулировал скорость цепной реакции, поглощая нейтроны. Следствие установило, что этот стержень был поднят значительно выше допустимого уровня.

Для выполнения процедуры требовалось переместить его всего на несколько сантиметров. Однако после аварии эксперты пришли к выводу, что стержень оказался поднят примерно на 50 сантиметров. Этого оказалось достаточно, чтобы реактор практически мгновенно достиг состояния сверхкритичности.

В течение нескольких миллисекунд выделилось огромное количество энергии. Вода внутри реактора мгновенно превратилась в пар, что вызвало мощный паровой взрыв.

Что случилось с сотрудниками?

Ударная волна оказалась настолько сильной, что тяжелый корпус реактора частично оторвался от основания. Один из защитных элементов конструкции был выброшен вверх с огромной скоростью и смертельно ранил одного из операторов. Двое других получили тяжелые травмы и смертельные дозы радиации в результате разрушения активной зоны и выброса радиоактивных материалов внутри здания. В итоге все трое участников работ погибли.

Тайна, которую так и не удалось раскрыть

Главный вопрос расследования заключался в поиске причины слишком высокого расположения стержня. Следователи достаточно быстро установили физическую причину аварии. Однако мотив или последовательность действий, приведших к чрезмерному подъему стержня, остались неизвестными.

Поскольку все участники событий погибли, восстановить точную картину оказалось невозможно. За последующие десятилетия появилось множество версий — от случайной ошибки до попытки устранить техническое заедание механизма. Появлялись и более сенсационные гипотезы, включая предположения о намеренных действиях одного из сотрудников, однако убедительных доказательств ни одна из них не получила.

Подводя итог: в результате катастрофы большая часть радиоактивных веществ осталась внутри защитной конструкции. Но при том, что серьезного загрязнения больших территорий не произошло, катастрофа стала единственной смертельной аварией на ядерном реакторе в истории США.

Ранее мы писали, как провалился необычный эксперимент США.