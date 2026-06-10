Илона Маска обвинили в подстрекательстве к протестам

Председатель партии британских лейбористов Анна Терли обвинила американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска во вмешательстве в политику Лондона — по ее словам, он подстрекал британцев к протестам. Об этом пишет Politico.

По словам Терли, Маск постил в соцсети X призывы к беспорядкам и переменам через протесты. Кроме того, он выступил с поддержкой ультраправой партии на фоне беспорядков в Белфасте в Северной Ирландии.

«Это ужасно. Любой, кто пытается использовать подобную ситуацию для продвижения своей политической повестки дня, поступает крайне неправильно и наносит ущерб», — написала она.

Напомним, что массовые беспорядки в Белфасте начались после того, как мигрант из Судана напал на местного жителя с ножом. После задержания правонарушителя в городе вспыхнули протесты — неизвестные в масках начали поджигать автомобили и громить объекты в городе.

На этом фоне Маск переслал сообщение ультраправого британского активиста Томми Робинсона, в котором тот призывал граждан страны выходить на протесты.