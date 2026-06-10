Бизнесмен Роман Абрамович имеет обширные связи, выступал посредником во время российско-украинских переговоров в Стамбуле, и сейчас власти Украины пригласили именно его, так как им «страшно». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, который попросил его о встрече с российским лидером. А на следующий день Вооруженные силы Украины нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. При этом в Кремле не стали раскрывать имя бизнесмена, а Владимир Зеленский заявил, что это был Роман Абрамович.

При этом Зеленский подчеркнул, что обсудил со премьер-министром Великобритании судьбу £2,4 млрд, полученных от продажи Абрамовичем футбольного клуба «Челси». По его словам, эти деньги было бы справедливо направить на усиление украинской ПВО.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Абрамович «еще в марте 2022-го использовался как посредник до и во время переговоров в Стамбуле», и при его содействии «достаточно быстро была найдена площадка, которая всех устраивала». Поэтому сейчас в Киеве решили задействовать именно его.

«Киеву страшно. И сейчас, спустя более чем четыре года, киевский режим пригласил именно его, чтобы через этого известного бизнесмена, и в прошлом политика, передать Путину предложение о встрече», - пояснил Рожин.

При этом лидер киевского режима захотел у российского бизнесмена «заодно и пару миллиардов отжать».

«И, понятно, что Абрамович не хотел бы, чтобы его миллиарды каким-либо образом пошли на ПВО, либо на любую другую структуру Вооруженных сил Украины - потому что тогда он попадает под статью о финансировании противника во время ведения военных действий», - отметил эксперт.

Однако, по его мнению, на Абрамовича продолжат оказывать давление, чтобы деньги от продажи принадлежавшего ему футбольного клуба «Челси» достались именно Украине.

Раскрыт интерес Абрамовича к мирным переговорам по Украине

Напомним, что Стамбул был использован Россией и Украиной в качестве площадки для проведения переговоров в марте 2022 года. Там были достигнуты определенные договоренности. Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге тезисы будущего соглашения. Однако мирный трек был заморожен по инициативе Украины.