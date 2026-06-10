Пока вы не уснули: жесткий ультиматум Москвы Еревану и смерть легенды советского кино
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Россия выставила Армении жесткий ультиматум
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Армению к незамедлительному выбору между двумя интеграционными векторами — Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Соответствующее заявление глава российского дипведомства сделал в ходе пресс-конференции, состоявшейся после заседания глав МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает RT.
В Госдуме рассказали об ответе России на удар ВСУ по «Обороне Севастополя»
Атака украинского беспилотника на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является спланированной террористической акцией, направленной на уничтожение общей истории и культурного наследия. Об этом в разговоре с Рамблером заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
Эксперт объяснил странное поведение Зеленской в Таллине
Поведение Владимира Зеленского и его жены Елены в Эстонии похоже на выступление слаженного дуэта, где каждый играет свою роль. Об этом рассказал aif.ru политолог‑международник Руслан Панкратов.
Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Таллин 9 июня. В Эстонии состоится саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии». При этом интернет-пользователи обратили внимание на «замороженное» выражение лица Елены Зеленской.
Стала известна причина смерти Людмилы Чурсиной
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла из-за болезни, с которой долго сражалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Театр российской армии.
О смерти актрисы стало известно в среду, 10 июня. Ей было 84 года.
В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ
Группа депутатов от партии «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об усилении контроля за решениями Центробанка. Об этом со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента сообщает РИА Новости.
В том числе народные избранники считают, что для установления ключевой ставки на уровне выше семи процентов руководство регулятора должно получать разрешение у парламента.
Что известно о ракетной атаке на Чебоксары
Сегодня ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Что известно о произошедшем, и какая сейчас обстановка в городе, в материале «Рамблера».
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил сегодня в 6:24 утра, что по Чебоксарам был нанесен ракетный удар.
Обострение на Ближнем Востоке: Трамп сделал агрессивное заявление
Президент США Дональд Трамп вновь обратился с жёсткой риторикой в адрес Тегерана, на этот раз обвинив иранские власти в «сознательном затягивании переговоров». Об этом передаёт URA.RU.
По словам Трампа, Иран слишком долго откладывал заключение сделки, которая, как он утверждает, была бы выгодна для самой же иранской стороны.
В России раскрыли, где Киев прячет главные ракеты
После утренней атаки украинской крылатой ракетой «Фламинго» по городу Чебоксары, в результате которой пострадали три человека, российское общество и военные эксперты задались вопросом: где производится это оружие и почему его не удается уничтожить до пуска? В интервью aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, где и как собирают эти ракеты, а также назвал эффективные способы борьбы с производством.
Эрдоган назвал Израиль угрозой для региона и всего человечества
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль представляет угрозу не только для региона, но и для всего человечества.
Турецкий лидер призвал остановить израильский «бандитизм», пока не повторилась ситуация 85-летней давности, когда мир промолчал перед действиями Гитлера.
Жительница Челябинска месяц фотографировалась с телом утонувшей в ванной дочери
Жительницу Челябинска приговорили к полутора годам лишения свободы: ее признали виновной в смерти по неосторожности пятилетней дочери. Об этом пишет «КП-Челябинск».
По данным следствия, ребенок утонул в ванной во время купания. На протяжении полутора месяцев женщина скрывала произошедшее, опасаясь ответственности. Она хранила тело в целлофановом пакете в диване и регулярно фотографировалась с ним для соцсетей.