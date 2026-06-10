Пока вы не уснули: жесткий ультиматум Москвы Еревану и смерть легенды советского кино

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россия выставила Армении жесткий ультиматум

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Армению к незамедлительному выбору между двумя интеграционными векторами — Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Соответствующее заявление глава российского дипведомства сделал в ходе пресс-конференции, состоявшейся после заседания глав МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает RT.

Читать новость полностью

В Госдуме рассказали об ответе России на удар ВСУ по «Обороне Севастополя»

Атака украинского беспилотника на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является спланированной террористической акцией, направленной на уничтожение общей истории и культурного наследия. Об этом в разговоре с Рамблером заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Читать новость полностью

Эксперт объяснил странное поведение Зеленской в Таллине

Поведение Владимира Зеленского и его жены Елены в Эстонии похоже на выступление слаженного дуэта, где каждый играет свою роль. Об этом рассказал aif.ru политолог‑международник Руслан Панкратов.

Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Таллин 9 июня. В Эстонии состоится саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии». При этом интернет-пользователи обратили внимание на «замороженное» выражение лица Елены Зеленской.

Читать новость полностью

Стала известна причина смерти Людмилы Чурсиной

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла из-за болезни, с которой долго сражалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Театр российской армии.

О смерти актрисы стало известно в среду, 10 июня. Ей было 84 года.

Читать новость полностью

В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об усилении контроля за решениями Центробанка. Об этом со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента сообщает РИА Новости.

В том числе народные избранники считают, что для установления ключевой ставки на уровне выше семи процентов руководство регулятора должно получать разрешение у парламента.

Читать новость полностью

Что известно о ракетной атаке на Чебоксары

Сегодня ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Что известно о произошедшем, и какая сейчас обстановка в городе, в материале «Рамблера».

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил сегодня в 6:24 утра, что по Чебоксарам был нанесен ракетный удар.

Читать новость полностью

Обострение на Ближнем Востоке: Трамп сделал агрессивное заявление

Президент США Дональд Трамп вновь обратился с жёсткой риторикой в адрес Тегерана, на этот раз обвинив иранские власти в «сознательном затягивании переговоров». Об этом передаёт URA.RU.

По словам Трампа, Иран слишком долго откладывал заключение сделки, которая, как он утверждает, была бы выгодна для самой же иранской стороны.

Читать новость полностью

В России раскрыли, где Киев прячет главные ракеты

После утренней атаки украинской крылатой ракетой «Фламинго» по городу Чебоксары, в результате которой пострадали три человека, российское общество и военные эксперты задались вопросом: где производится это оружие и почему его не удается уничтожить до пуска? В интервью aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, где и как собирают эти ракеты, а также назвал эффективные способы борьбы с производством.

Читать новость полностью

Эрдоган назвал Израиль угрозой для региона и всего человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль представляет угрозу не только для региона, но и для всего человечества.

Турецкий лидер призвал остановить израильский «бандитизм», пока не повторилась ситуация 85-летней давности, когда мир промолчал перед действиями Гитлера.

Читать новость полностью

Жительница Челябинска месяц фотографировалась с телом утонувшей в ванной дочери

Жительницу Челябинска приговорили к полутора годам лишения свободы: ее признали виновной в смерти по неосторожности пятилетней дочери. Об этом пишет «КП-Челябинск».

По данным следствия, ребенок утонул в ванной во время купания. На протяжении полутора месяцев женщина скрывала произошедшее, опасаясь ответственности. Она хранила тело в целлофановом пакете в диване и регулярно фотографировалась с ним для соцсетей.

Читать новость полностью