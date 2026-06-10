Обострение на Ближнем Востоке: Трамп сделал агрессивное заявление
Президент США Дональд Трамп вновь обратился с жёсткой риторикой в адрес Тегерана, на этот раз обвинив иранские власти в «сознательном затягивании переговоров». Об этом передаёт URA.RU.
По словам Трампа, Иран слишком долго откладывал заключение сделки, которая, как он утверждает, была бы выгодна для самой же иранской стороны.
«Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них выгодной, и теперь им придётся за это поплатиться!» — заявил президент США.
Иран выступил с предупреждением к США
Он также позволил себе резкую характеристику состояния иранских вооружённых сил, назвав их «полнейшим и тотальным хаосом». Особо Трамп выделил военно-морские и военно-воздушные силы Ирана, заявив, что они «полностью разгромлены».
Заявление прозвучало в тот момент, когда переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном продолжается, но, по имеющимся данным, не демонстрирует существенных сдвигов. Трамп уже неоднократно анонсировал возможную «сделку» с Ираном, однако ни одно из его обещаний пока не было реализовано.