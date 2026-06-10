Обострение на Ближнем Востоке: Трамп сделал агрессивное заявление

Президент США Дональд Трамп вновь обратился с жёсткой риторикой в адрес Тегерана, на этот раз обвинив иранские власти в «сознательном затягивании переговоров». Об этом передаёт URA.RU.

© Us Navy/Zuma/TACC

По словам Трампа, Иран слишком долго откладывал заключение сделки, которая, как он утверждает, была бы выгодна для самой же иранской стороны.

«Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них выгодной, и теперь им придётся за это поплатиться!» — заявил президент США.

Иран выступил с предупреждением к США

Он также позволил себе резкую характеристику состояния иранских вооружённых сил, назвав их «полнейшим и тотальным хаосом». Особо Трамп выделил военно-морские и военно-воздушные силы Ирана, заявив, что они «полностью разгромлены».

Заявление прозвучало в тот момент, когда переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном продолжается, но, по имеющимся данным, не демонстрирует существенных сдвигов. Трамп уже неоднократно анонсировал возможную «сделку» с Ираном, однако ни одно из его обещаний пока не было реализовано.