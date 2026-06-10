Офис Нетаньяху в своем заявлении многократно оскорбил Эрдогана

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с жестким заявлением в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее президент Турции обвинил Израиль в дестабилизации региона и заявил о якобы угрозе для его страны со стороны Тель-Авива.

Политика Израиля на Ближнем Востоке, по словам Эрдогана, превратилась в фактор угрозы для нацбезопасности Турции. Турецкий лидер заявил и о некой "преступной сети" главы израильского правительства, которая своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до опасной точки, представляющей угрозу и для Турции.

В заявлении канцелярии Нетаньяху тоже не стали сдерживать себя. В обращении Эрдоган охарактеризован как «антисемитский диктатор, совершающий геноцид против курдов», поддерживающий «террористическую организацию ХАМАС» и «угнетающий народ» Турции. Кроме того, Эрдоган, по мнению израильской стороны, заключает политических оппонентов в тюрьму. И потому он «последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль».

Эрдоган назвал Израиль угрозой для региона и всего человечества

В офисе Нетаньяху подчеркнули: Израиль и его Армия обороны будут продолжать решительно действовать против Ирана и его сил, которые «угрожают Ближнему Востоку и всему миру».