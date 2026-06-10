Протесты, захлестнувшие Великобританию после совершенного выходцем из Судана преступления, могут вынудить власти ужесточить миграционное законодательство. Такое мнение высказал News.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов.

Ранее мигрант из Судана напал с ножом на мужчину в Белфасте. Прохожие сумели отбить пострадавшего и вызвали полицию. Жертва нападения остается в больнице с серьезными ранениями глаз, шеи и спины. А в Великобритании вспыхнули протесты.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что сейчас Великобритания уже не часть ЕС и можно ожидать постепенного ужесточения в стране миграционного законодательства.

«Если власти не ужесточат после протестов миграционную политику, то они дадут козыри не только консерваторам, но и в значительной степени праворадикальным партиям, в том числе шотландским националистам», — пояснил эксперт.

При этом, по словам политолога, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру будет политически непросто «закручивать гайки», так как, в отличие от консерваторов, лейбористы всегда были сторонниками либерализации миграционного законодательства.

В Белфасте горят дома и автобусы после антимигрантских протестов

«Если посмотреть на электоральную базу Лейбористской партии Британии, там видно, что значительная часть голосующих — это те же самые мигранты. Поэтому лейбористам и конкретно правительству Стармера будет, конечно, сложно идти по пути ужесточения миграционного законодательства, но им придется на этот путь встать», — заключил Кортунов.

Напомним, что ранее правительство Кара Стармера столкнулось с резким падением общественной поддержки, на первое место в стране выдвинулась партия «Реформы Великобритании» Найджела Фараджа.