Вучич рассказал, как Сербия готовится встречать Дональда Трампа

Президент Сербии Александр Вучич в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Дональд Трамп в случае визита в балканскую республику может рассчитывать на крайне тёплый и радушный приём. Глава сербского государства выразил уверенность, что американского лидера встретят даже с большим энтузиазмом, чем он сам ожидает.

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«Я надеюсь, что мы сможем его принять, — сказал Вучич. — Его будут приветствовать и ждать гораздо больше людей, чем он сам того ожидает».

Президент Сербии охарактеризовал Трампа как прагматичного политика, подчеркнув, что действующий американский лидер пользуется большой популярностью среди сербов.

Вучич также выразил надежду на то, что стратегический диалог между Белградом и Вашингтоном может стартовать в ближайшее время — «через месяц или два».

По словам сербского лидера, основное внимание в рамках этого взаимодействия будет уделено экономическим связям, включая энергетическую сферу и технологии искусственного интеллекта.

Ранее глава МИД Сербии Марко Джурич подтвердил курс на углубление двусторонних отношений, заявив, что республика по указанию Вучича намерена активно развивать сотрудничество с Соединёнными Штатами «во всех сферах».