Американского дипломата нашли мертвым в отеле одной страны

В крупнейшем городе Мьянмы был найден мертвым американский дипломат, подтвердили в Госдепартаменте США. По данным дипломатического сообщества, полиция задержала гражданку Таиланда в рамках расследования этого дела. Власти не раскрывают детали произошедшего, ссылаясь на уважение к частной жизни семьи погибшего, - сообщает South China Morning Post.

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Тело сотрудника посольства США в Янгоне было обнаружено около двух недель назад в жилом комплексе Sakura Residence & Hotel. Этот объект, предлагающий долгосрочную аренду, пользуется популярностью среди дипломатов и иностранных специалистов. Он расположен всего в полутора километрах от здания американского посольства.

Представители посольства и официальные лица в Таиланде перенаправили все запросы по этому инциденту в Государственный департамент. В ведомстве сообщили о смерти сотрудника, но отказались предоставить дополнительную информацию. Причины смерти и обстоятельства инцидента на данный момент не разглашаются.