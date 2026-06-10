Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в конце текущего года.
Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера по итогам встречи Токаева со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.
"Казахстан твердо настроен на дальнейшее углубление расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Пользуясь случаем, прошу передать президенту США Дональду Трампу мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Рассчитываю на встречу с ним в конце текущего года и хотел бы выразить признательность за приглашение принять участие в саммите G20 в Майами", - сказал Токаев в ходе встречи.