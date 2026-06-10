Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что рассчитывает встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в конце текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера по итогам встречи Токаева со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.