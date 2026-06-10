Трамп: Ирану придется заплатить цену за долгие переговоры по сделке

Иран слишком долго тянет с переговорами о сделке, поэтому теперь ему придется «заплатить за это цену». Об этом в среду, 10 июня, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

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В своем обращении политик подчеркнул, что иранская армия находится в полном упадке. Он добавил, что ВМФ и ВВС исламской республики больше не существуют.

— Они слишком долго вели переговоры о сделке, которая была бы для них выгодна, теперь им придется расплачиваться за это, — написал глава государства.

Днем ранее стало известно, что американские военные нанесли удары по Ирану после того, как над Ормузским проливом был сбит вертолет Apache.

Ранее Иран также атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на атаку США по островам Сирик и Кешм.

До этого президент США допускал возможность проведения военной операции на территории Ирана, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приведут к результату.

1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает консультации с американцами до тех пор, пока атаки полностью не прекратятся.