Эрдоган назвал Израиль угрозой для региона и всего человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль представляет угрозу не только для региона, но и для всего человечества.

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Турецкий лидер призвал остановить израильский «бандитизм», пока не повторилась ситуация 85-летней давности, когда мир промолчал перед действиями Гитлера.

«Израиль представляет угрозу для нашего региона и для всего человечества. Он, воодушевлённый молчанием международного сообщества, действует с крайней наглостью», — сказал Эрдоган.

По словам президента, возвращение Израиля «в рамки закона» — это уже не вопрос отдельных стран, а общая забота всей планеты.

Эрдоган напомнил, что 85 лет назад молчание и бездействие мирового сообщества перед лицом Гитлера обернулись гибелью 80 миллионов человек. Эрдоган также отметил, что за геноцидом, который вершит так называемый палач Газы — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его кабинет, — мировое сообщество наблюдает с тем же молчанием и бездействием, что и когда-то за преступлениями Гитлера.

Турецкий президент предупредил, что последствия израильской политики лягут на плечи всего человечества, если «израильский бандитизм не будет остановлен». Он призвал другие европейские страны проявить «ту же смелость и здравый смысл, которые продемонстрировала Испания». Эрдоган также возложил ответственность за «продолжающийся геноцид в Газе» на тех, кто остаётся равнодушным.

Турция — одна из самых активных критиков израильской военной операции в секторе Газа. Эрдоган неоднократно называл действия Израиля геноцидом и сравнивал Нетаньяху с Адольфом Гитлером. Анкара отозвала своего посла из Израиля в ноябре 2023 года и приостановила все двусторонние торговые отношения. При этом Турция продолжает поддерживать палестинское движение ХАМАС, которое в Израиле и многих западных странах признано террористическим.

Турецкий лидер также активно лоббирует идею создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.