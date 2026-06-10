В США рассказали, почему Трампу сложно решить «иранский вопрос»

Президент США Дональд Трамп убеждается, что без смены режима найти «хороший ответ на иранский вопрос» сложно. Об этом пишет Washington Post (WP).

Издание подчеркнуло, что США не хотят заключать сделку, которая бы обеспечила Ирану «постоянный приток денежных средств» и возможность и дальше преследовать свои ядерные амбиции. При этом сторонники жесткой линии в Тегеране сохраняют «значительную власть» и считают, что «в администрации Трампа усиливаются сторонники мирного урегулирования конфликта».

«Режим всё ещё держится, и Трамп убеждается, что без его смены найти хороший ответ на иранский вопрос останется сложно. Политика умиротворения никогда не работала как стратегия сдерживания имперских амбиций Ирана. <…> Вместо того, чтобы торговаться, Трамп может продолжать наращивать издержки конфликта для Ирана», — пишет СМИ.

В качестве таких издержек издание назвало американскую блокаду Ормузского пролива, которая сократила экспорт иранской нефти с 2,1 миллиона баррелей в день в феврале до 64 тысяч.

9 июня вертолет AH-64 Apache упал в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп обвинил в случившемся Иран и пообещал ответить. После этого американцы нанесли удары по Ирану. Затем Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о завершении ударов.

Иран в ответ также нанес удары по силам пятого флота США в Бахрейне. По информации агентства Reuters, американцы перехватили почти все ракеты и беспилотники, выпущенные Ираном.

10 июня Трамп написал, что большая часть иранской армии была разгромлена.