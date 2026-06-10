Трамп: Иран долго тянул с переговорами о сделке и теперь заплатит за это цену

Иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется "заплатить за это цену". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "У них ушло слишком много времени на обсуждение сделки, которая была бы прекрасной для них; теперь им придется заплатить цену!" — написал глава Белого дома. Однако еще накануне Трамп заявлял, что США и Иран могут достичь соглашения об урегулировании конфликта за два-три дня. Американский лидер утверждал, что между сторонами нет никаких противоречий. Трампа поддержал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В этот же день он заявил, что американо-иранская сделка может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы. До этого телеканал CNN подсчитал, что президент США 37 раз заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном. По мнению журналистов, есть три причины, почему американский лидер так часто говорит об этом: потому что заблуждается; пытается успокоить финансовые рынки; или считает, что сможет воплотить это в жизнь. Тем не менее в CNN призвали больше не относиться к его заявлениям о скорой мирной сделке серьезно.