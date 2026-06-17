Побочный эффект массовой посадки лесов в Китае

Китайская программа лесовосстановления стала одной из самых масштабных экологических инициатив в истории. Однако результаты масштабного озеленения оказались непредсказуемы. «Рамблер» расскажет, какой неожиданный эффект обнаружили ученые после многолетней программы лесовосстановления в Китае.

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Что сделал Китай?

За последние несколько десятилетий Китай реализовал одну из крупнейших программ лесовосстановления в истории человечества. Особенно активно новые леса начали появляться после масштабных экологических инициатив 1980-х и 1990-х годов.

Одной из самых известных программ стал проект «Зеленая стена Китая» — система лесонасаждений, призванная замедлить распространение пустыни Гоби и уменьшить последствия пыльных бурь. Параллельно в стране действовали и другие программы восстановления растительности на деградированных землях.

В результате площадь лесов в Китае значительно увеличилась. Об этом свидетельствуют спутниковые наблюдения NASA.

На что влияют деревья?

Когда говорят о пользе лесов, первым делом вспоминается поглощение углекислого газа. Но деревья участвуют и в другом важнейшем процессе — круговороте воды.

Через корни растения поглощают влагу из почвы, а затем возвращают ее в атмосферу через листья. Этот процесс называется транспирацией. Крупный лес способен ежедневно испарять огромные объемы воды.

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Кроме того, леса меняют свойства почвы, скорость поверхностного стока, накопление влаги и даже локальный климат. Поэтому увеличение площади лесов неизбежно влияет не только на углеродный цикл, но и на гидрологию региона.

Что обнаружили ученые?

Исследование, опубликованное в журнале Live Science, показало, что масштабное лесовосстановление в Китае привело к заметным изменениям в движении воды на больших территориях. Ученые использовали спутниковые данные, климатические модели и наблюдения за состоянием растительности. Выяснилось, что увеличение площади лесов усилило испарение влаги через листья и изменило распределение воды между почвой, атмосферой и речными системами. Проще говоря, часть воды, которая раньше могла оставаться в почве или попадать в реки, теперь в большем объеме возвращается в атмосферу через растительность.

Эффект оказался наиболее заметным в северных районах Китая, где воды изначально меньше, чем на юге страны. В условиях засушливости дополнительное потребление влаги деревьями может сильнее влиять на региональный водный баланс. Поэтому сегодня специалисты говорят о необходимости подбирать виды деревьев и плотность посадок с учетом местных климатических условий.

Значит ли это, что лесовосстановление было ошибкой?

Нет. Посадка лесов помогла сократить эрозию почв, уменьшить последствия песчаных бурь, повысить устойчивость экосистем и увеличить поглощение углерода. Многие экологические и климатические преимущества таких проектов подтверждены наблюдениями.

Сегодня лесовосстановление рассматривается как один главных из инструментов борьбы с изменением климата. Масштабные программы посадки деревьев реализуются в разных странах мира, включая Индию, государства Африки и Южной Америки.

Однако китайский опыт показывает, что при планировании таких проектов необходимо учитывать не только количество будущих деревьев и объем поглощаемого углерода, но и региональный водный баланс, подбирая также с учетом местных климатических условий виды деревьев и плотность посадок. Особенно это важно для территорий с ограниченными запасами пресной воды.

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