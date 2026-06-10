В Армении требуют аннулировать итоги голосования на одном из участков

Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги голосования на парламентских выборах на одном из избирательных участков. Об этом заявил глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян, пишет РИА Новости.

По его словам, аннулировать итоги голосования требуют на участке 12/13 в городе Арташат.

«Это тот участок, где примерно в 18.00 (17.00 мск) выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил. Бюллетень за номером 8 (партии «Национально-демократический полюс»). Отсутствие бюллетеней обнаружилось после того, как его потребовал один из избирателей», - пояснил Овакимян.

Напомним, что выборы в Национальное собрание Армении прошли 7 июня. По данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получила 49,81 процента голосов избирателей. На втором месте - альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с 23,29 процента голосов. Третьим стал блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,94 процента голосов). Оппозиционные силы, включая «Сильную Армению» заявили о многочисленных нарушениях.