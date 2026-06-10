Стубб не видит себя в роли переговорщика с Россией по вопросу Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не претендует на роль переговорщика между Европейским союзом и Россией. Для этого есть более крупные игроки, сказал он на пресс-конференции, передает РИА Новости. "Лично я не считаю себя представителем в этом деле. Я считаю важным, чтобы этим руководили крупные игроки, то есть Франция, Германия и Великобритания", — сказал он. Однако Стубб подчеркнул, что Финляндия или Норвегия могли бы продвигать переговоры по Украине в фоновом режиме. Глава Финляндии подчеркнул, что настало время Европе связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начать дипломатические переговоры. До этого газета Politico писала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы, помимо Стубба, могли бы претендовать экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. 7 июня Стубб заявил, что "в идеале" первый шаг к диалогу должен сделать Брюссель, а если эта попытка закончится неудачей, то подключиться к переговорам должны Франция, Германия и Великобритания. В случае, если их инициатива провалится, европейцам "придется найти другой формат", убежден президент Финляндии.