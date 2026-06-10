Эрдоган: нападения Израиля на Сирию и Ливан стали угрозой и для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки Израиля на Сирию и Ливан начали представлять угрозу и для его страны.

"Нападения Израиля стали источником угрозы не только для региона, но и для всего человечества. Нападения [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и его преступной сети на Сирию и Ливан достигли такой точки, что угрожают не только этим двум братским странам, но и Турции. Я хочу, чтобы все раз и навсегда поняли, Сирия и Ливан - это два независимых государства. Однако эти два государства также расположены в пределах братской географии Турции. Дамаск и Бейрут - побратимы Стамбула. Безопасность Турции начинается не только в Хатае (провинция на границе с Сирией - прим. ТАСС), но и в Алеппо, Дамаске и Бейруте", - сказал президент, выступая на заседании фракции правящей партии в парламенте.

Эрдоган указал, что Анкара "ни за что не закроет глаза на нападения на своих братьев" в регионе.

Говоря о ситуации в Восточном Средиземноморье, президент отметил, что "никому не стоит пытаться реализовать в этом регионе свои фантазии". "Никто не должен попасть в ловушку сионистской сети массовых убийств. Если права Турции и турецких киприотов окажутся под угрозой в Восточном Средиземноморье, я хочу, чтобы все знали, что наш ответ будет предельно ясным и предельно жестким", - подчеркнул он.