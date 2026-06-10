20 тысяч японцев восстали против Трампа в образе Наруто

20 тысяч японцев восстали против президента США Дональда Трампа в образе популярного героя аниме Наруто, пишет South China Morning Post.

В Японии более 20 тысяч человек подписали онлайн-петицию, протестуя против использования президентом США Дональдом Трампом и Белым домом образов из манги и аниме в социальных сетях. Поводом для волны негодования стал свежий видеоролик с искусственным интеллектом, где американский лидер предстает в образе ниндзя Наруто Узумаки из культового аниме «Наруто».

Авторы петиции намерены донести обеспокоенность поклонников до правообладателей. В документе подчеркивается, что эти произведения десятилетиями вдохновляли зрителей по всему миру, пропагандируя ценности мужества, дружбы и упорства.