Президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с главкомом Объединенных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем заявил, что Белград сохранит военный нейтралитет при параллельном сотрудничестве с Североатлантическим альянсом.

"Для Сербии крайне важно сохранять военный нейтралитет, а также продолжать ответственное и профессиональное сотрудничество с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", с полным уважением к интересам Республики Сербия и проводимой нами политике", - говорится в сообщении на странице Вучича в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Сербский президент также подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в Косове и Метохии. Вучич выделил необходимость защиты косовских сербов и соблюдения международного права, в том числе принятой 27 лет назад резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

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Резолюция Совета Безопасности ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае.

Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.