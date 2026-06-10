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© Сергей Бобылев/ТАСС

Удары США по Ирану поставили под угрозу планы Трампа

США нанесли удары по Ирану спустя всего несколько часов после того, как президент Дональд Трамп возложил на Тегеран ответственность за сбитый американский военный вертолет у побережья Омана, сообщает Bloomberg. Оба пилота были спасены. Центральное командование США (CENTCOM) заявило об ударах «высокоточными боеприпасами по иранским средствам ПВО, наземным станциям управления и радиолокационным станциям наблюдения в районе Ормузского пролива». Иранские СМИ писали, что несколько взрывов было слышно на острове Кешм, в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана, а также вдоль южного побережья. В CENTCOM назвали эту операцию «пропорциональным ответом на недавние нападения на американские войска и международные коммерческие суда, проходящие через региональные воды».

В Тегеране заявили, что удары вывели из строя два резервуара с питьевой водой в городе Сирик в провинции Хормозган. Этот эпизод подчеркивает хрупкость соглашения о прекращении огня, отмечает Bloomberg. Кроме того, удары ставят под угрозу мирный договор, о скором заключении которого Трамп говорит на протяжении нескольких недель. По версии агентства, тщательно выверенные формулировки указывают, что Вашингтон стремился локализовать конфронтацию, а не возобновлять полномасштабные боевые действия. Объединенное военное командование Ирана заявило, что целями его ответных ударов стали «несколько американских баз в регионе». Ранним утром 10 июня Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении удара беспилотниками по объектам Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Также СМИ сообщили об атаках на американские военные объекты в Иордании и Кувейте.

Конец эпохи релокантов: Тбилиси радикально закручивает гайки

Власти Грузии решили пересмотреть свою миграционную политику на фоне колоссального притока иностранцев за последние годы, пишет азербайджанское издание Haqqin.az. Как рассказали в МВД Грузии, уже 23 июня парламент в ускоренном порядке рассмотрит масштабный пакет поправок, направленный на ликвидацию популярных лазеек для легализации. Под удар попадают фиктивные браки, которые Тбилиси планирует признать уголовным преступлением с наказанием до двух лет лишения свободы, последующей депортацией и запретом на въезд в страну на десять лет. Проверять браки с иностранцами начнет специальная комиссия. Одновременно с этим вводятся жесткие квоты и языковые требования для зарубежных студентов, а учебный ВНЖ теперь будут аннулировать за прогулы или плохую успеваемость.

Чтобы эффективно выявлять нарушителей (по оценкам ведомства, в стране сейчас незаконно находятся более 20 тысяч человек), миграционный департамент МВД наделят расширенными полномочиями, включая право на проведение полноценных оперативно-розыскных мероприятий. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, эти меры вызваны растущими рисками новых миграционных волн. К 2024 году число постоянно проживающих в Грузии иностранцев достигло 250 тысяч человек (более шести процентов населения страны), что в десять раз больше показателей десятилетней давности. Основной прирост обеспечили граждане России и Украины. Реагируя на это, Тбилиси сначала резко - более чем в пять раз - увеличил штрафы за нарушение сроков пребывания, а весной 2026 года ввел обязательные рабочие визы для наемных сотрудников и жесткие требования для иностранных индивидуальных предпринимателей. Новые инициативы призваны окончательно закрепить этот тренд.

«Опасный выбор Армении»

Будущее Армении после прошедших выборов перестало быть исключительно внутренним делом республики - страна превратилась в арену острого соперничества между Москвой и Брюсселем, пишет болгарское издание «Труд». По версии издания, речь идет о сценарии, который ранее уже разыгрывался в других частях постсоветского пространства. Действующее правительство Никола Пашиняна сделало ставку на прозападный курс, в то время как оппозиция призывает вернуться к союзу с Россией. Эксперты предупреждают: попытка развернуть небольшую кавказскую республику на Запад натолкнется на суровые экономические и политические реалии. Армения критически зависит от РФ, куда уходит более 35 процентов ее внешнеторгового оборота и до 90% экспорта ключевых товаров, таких как коньяк и сельскохозяйственная продукция. Более того, Москва полностью контролирует энергетическую и транспортную инфраструктуру страны, поставляя газ по ценам в три раза ниже европейских.

Миф о быстром и безболезненном вступлении в ЕС разбивается о факты: Брюссель не предлагает Еревану реальной перспективы членства, а принятый в 2025 году армянский закон о евроинтеграции остается лишь односторонней декларацией намерений. Еще более опасным выглядит балансирование Армении в сфере безопасности, особенно на фоне недавней потери Нагорного Карабаха. ЕС - не военный блок и в случае нового обострения ограничится лишь выражением озабоченности. «Горький урок» заключается в том, что «обещания Запада не останавливают танки». Единственным реальным военным гарантом для Еревана на протяжении десятилетий оставалась Россия с ее базой в Гюмри. Самым разумным и по-настоящему «проармянским» выбором автор статьи назвал статус нейтрального игрока - моста, а не новой фронтовой линии. Многовекторная дипломатия и сохранение баланса в отношениях с Москвой и Брюсселем - единственный способ избежать повторения чужих трагедий.

«Резиновая» статья 5 НАТО больше не гарантирует безопасность

Норвежский эксперт Дан-Вигго Бергтун в своей статье для Steigan указал на опасную тенденцию внутри НАТО. По его мнению, главная доктрина коллективной безопасности - 5-я статья о взаимной обороне - превращается из незыблемого юридического щита в гибкий политический инструмент. Автор подчеркнул, что Норвегия традиционно воспринимала эту статью как безусловную гарантию защиты, однако суровые реалии 2026 года доказывают: реакция альянса на угрозы теперь зависит не от масштаба происшествия, а от текущего политического нарратива. В качестве примера Бергтун привел многочисленные инциденты с падением беспилотников на территории стран НАТО. Пятого июня 2026 года в румынском порту Констанца и в его окрестностях взорвались четыре украинских морских беспилотника, над которыми Киев потерял контроль, что привело к экстренной эвакуации более 1300 человек со стратегического побережья.

Несмотря на очевидные факты нарушения границ, руководство альянса предпочитает замалчивать, сглаживать или списывать подобные происшествия на «ошибки навигации» или результат российского противодействия, отметил автор статьи. Бертгун обратил внимание на двойные стандарты: если появление российского дрона в воздушном пространстве НАТО трактуется как агрессия, требующая немедленного увеличения военных бюджетов, то разрушительные инциденты по вине Украины поспешно оправдываются еще до завершения официального расследования. Такое избирательное отношение к фактам подрывает доверие к блоку и размывает само понятие коллективной обороны. Аналитик призвал Осло избавиться от иллюзий «слепой лояльности» альянсу и напомнил, что Норвегия с ее запасами нефти, газа, развитой сетью трубопроводов и военными базами на севере остается крайне уязвимой стратегической целью.

Конец империи: как провал в Иране лишает США статуса супердержавы

Военная кампания США против Ирана обернулась для Вашингтона беспрецедентным стратегическим провалом, превзошедшим даже самые пессимистичные прогнозы, считает автор The American Conservative. Он отметил, что спустя три месяца боевых действий Пентагон не сумел достичь ни одной из поставленных целей: режим в Тегеране устоял, ядерная программа не ликвидирована, Иран сохранил до 70 процентов своего ракетного арсенала и производственные мощности для выпуска беспилотников. Более того, Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового трафика нефти и сжиженного газа, вопреки заявлениям Белого дома о «победе», остается фактически заблокированным из-за рисков для судовладельцев. Стоимость первых сорока дней конфликта, официально оцененных Пентагоном в 29 миллиардов долларов, в реальности занижена как минимум вдвое, поскольку ведомство утаило колоссальные масштабы разрушений собственной инфраструктуры. Иранскими ударами были выведены из строя 16 американских военных объектов в восьми странах региона, уничтожены десятки критически важных радаров ПВО и 42 военных самолета, включая воздушный командный пункт E-3 AWACS.

По мнению автора статьи, этот провал обнажил глубокий системный кризис американской военной машины и ознаменовал собой начало заката американской империи. Из-за колоссального истощения запасов вооружений (Пентагон израсходовал около 1000 ракет Tomahawk и до половины всех перехватчиков Patriot и THAAD). США на годы вперед лишились стратегической гибкости. Глава Пентагона Пит Хегсет уже признал в Конгрессе, что на восполнение арсеналов уйдут годы. Из-за этого Вашингтон теперь не способен одновременно поддерживать оборонный потенциал Тайваня. Ограниченность ресурсов вынуждает США задерживать поставки союзникам по НАТО и Азии, подрывая их доверие и заставляя искать других поставщиков. Эпоха глобального доминирования США завершена, и единственным разумным выходом для Вашингтона остается управляемое сокращение своего военного присутствия в мире. Американским властям необходимо официально отказаться от военной защиты Тайваня, свернуть все обязательства на Ближнем Востоке и вернуться к буквальной, суженной трактовке статьи 5 НАТО.