В мире насчитали рекордное количество конфликтов со времен Второй мировой

Глобальный индекс мира (Global Peace Index, GPI) за 2026 год находится на самом низком уровне со времен Второй мировой войны. Данные опубликованы на сайте проекта Vision of Humanity, связанном с GPI.

Согласно исследованию, в мире сейчас наблюдается рекордное число конфликтов, которые становятся все более трудноразрешимыми. Количество стран, вовлеченных в конфликты, выросло почти в два раза — с 59 в 2008 году до 103 в 2026 году. Атаки беспилотников выросли более чем на 11500% в период с 2018 по 2025 год. Смертность от глобальных конфликтов достигла исторического максимума: в 2025 году жертвами конфликтов стали более 181 тысяч человек, что в шесть раз больше, чем в 2008 году.

По данным на 2026 год, Россия заняла последнее место в списке миролюбивых стран. В топ-5 самых небезопасных также вошли Судан, Демократическая Республика Конго, Украина и Израиль. Самыми безопасными признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.

Глобальный индекс мира, созданный Институтом экономики и мира (IEP), является ведущим в мире показателем уровня миролюбия стран. Индекс впервые был рассчитан в мае 2007 года. Его цель — измерить отсутствие насилия или страха насилия. Также проект направлен на анализ трендов в сфере мира, изучение его экономической ценности и поиск путей построения более миролюбивых обществ.

GPI оценивает состояние мира на основе 23 количественных и качественных показателей, объединенных в три ключевых блока: уровень общественной безопасности и защищенности, масштабы текущих внутренних и внешних конфликтов и степень милитаризации стран.