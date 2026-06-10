СМИ раскрыли очереднеой план Британии в отношении Украины

По данным портала РИА Новости, согласно информации, опубликованной изданием Telegraph, Лондон намерен поддержать Киев в создании собственной системы противовоздушной обороны, аналогичной американскому комплексу Patriot. Целью данного шага является уменьшение зависимости Украины от поставок вооружений из США.

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В настоящее время неизвестно, сколько времени потребуется украинским и британским специалистам для разработки ракеты, характеристики которой будут сопоставимы с образцом Patriot.

Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский направил обращения к президенту США Дональду Трампу и членам Конгресса с призывом увеличить объемы поставок систем ПВО и ракетного вооружения, обусловленный острым дефицитом боеприпасов в Вооруженных силах Украины. Позже Зеленский сообщил, что ни Белый дом, ни американский Конгресс не ответили на его послание.